Минтранс хочет запустить скоростные речные перевозки от Астрахани до Ярославля

Министерство транспорта РФ планирует запустить скоростные речные перевозки от Астрахани до Ярославля в рамках проекта «Речные магистрали». Об этом сообщил министр Роман Старовойт в интервью ТАСС.

По его словам, за последние 20-30 лет произошел серьезный отток пассажиров с реки. Для решения этой проблемы и был разработан проект, в котором участвуют 12 регионов Волжского бассейна.

«Может появиться порядка 50 межрегиональных новых рейсов. В целом наша задача — бесшовные скоростные речные перевозки от Астрахани до Ярославля. И речь именно о пассажирских перевозках, а не туристических маршрутах»,— подчеркнул господин Старовойт.

Напомним, что в этом году между Ярославлем и Нижним Новгородом начало курсировать судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» «Капитан Полуэктов». Загрузка «Метеора» составила 125%, сообщал «Ъ-Приволжье».

Алла Чижова