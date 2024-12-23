Канатная дорога на Ай-Петри в Крыму переходит на праздничный график работы

В Крыму канатная дорога Ай-Петри будет работать по новому графику в период праздников. Об этом сообщает пресс-служба туристического центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С 25 по 29 декабря канатная дорога будет работать в обычном режиме. 30 декабря назначен технологический день, работа будет приостановлена. На следующий день Ай-Петри будет открыта с 10:00 до 16:30, а 1 января с 11:00 до 16:30. В период со 2 по 12 января график работы — с 10:00 до 16:30.

13 и 14 января — выходные. С 15 января канатная дорога будет работать по стандартному графику, выходные — понедельник и вторник.

В пресс-службе туристического центра отметили, что погодные условия могут изменить график работы канатной дороги. В грозу и при ветре свыше 12 м/с она закрыта.

Алина Зорина