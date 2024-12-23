В Ростове разыграли контракт на благоустройство пешеходного центра

В Ростове нашли подрядчика для ремонта объектов транспортной инфраструктуры, который сделают в соответствие с концепцией пешеходной зоны. Информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

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Заказчиком работ выступает МБУ Ростовского района «Центр архитектуры и градостроительства». Стоимость контракта составит 129,4 млн руб. На конкурс была подана 1 заявка, она признана соответствующей условиям. Победитель пока не назван.

В рамках работ подрядчик уложит новую бетонную плитку, поставит 48 урн, 18 чугунных скамеек, восемь чугунных указателей, металлические пешеходные ограждения, 20 столбов «Ампир» и 43 фонарных столба с одним и двумя рожками. Кроме того, будет проведено озеленение территории. Местом проведения работ обозначены улица Карла Маркса, Советский переулок, Советская площадь, улицы Каменный мост и 50 лет Октября. Работы должны быть выполнены в период с 1 мая по 31 августа 2025 года.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что разработкой концепции для пешеходного центра Ростова занималось ГБУ ЯО «Проектный институт». Пешеходными станут участок на Советской площади, Советский переулок, улицы Маршала Алексеева, 50 лет Октября, часть улиц Карла Маркса и Каменный мост. Ранее губернатор сообщал и о том, что будет установлен фонтан. Работы по его установке в указанном выше контракте отсутствуют.

Как сообщали в правительстве области, общая площадь благоустройства в Ростове составит более 17 тыс. кв.м. Проект будет реализован за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. На эти цели в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 135 млн руб.

Алла Чижова