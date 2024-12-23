Солист Свердловской музкомедии Николай Капленко умер на 67-м году жизни

В Екатеринбурге на 67-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни умер солист Свердловского театра музыкальной комедии Николай Капленко. Об этом сообщается на сайте театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 67-м году жизни после продолжительной болезни умер солист Свердловского театра музыкальной комедии Николай Капленко

Фото: Свердловской театр музыкальной комедии На 67-м году жизни после продолжительной болезни умер солист Свердловского театра музыкальной комедии Николай Капленко

Фото: Свердловской театр музыкальной комедии

Как уточняется в сообщении, Николай Капленко служил в театре в течение 35 лет. Он окончил Уральскую государственную консерваторию и через год после выпуска пришел в труппу Свердловского театра музыкальной комедии. Он исполнял такие роли, как Камилл (Легар «Веселая вдова»), Альфред и Айзенштайн (Штраус «Летучая Мышь»), Яков Разливанский («Парк советского периода»), Григорий Потемкин («Екатерина Великая»), Эмиль («Обыкновенное чудо»), Николай I («Декабристы»), Тито («Одолжите тенора») и многие другие, всего более 60 ролей. Николай Капленко был удостоен звания «Заслуженный артист РФ».

«Он был артистом, в котором счастливо соединялось все: незаурядный вокалист с ярким солнечным тенором, красавец-мужчина с невероятным обаянием и темпераментом и актер с природной органикой сценического существования. Николай Капленко был человеком, который делал мир, с которым соприкасался, светлее, радостнее, добрее, человечнее»,— говорится в сообщении театра.

Прощание с Николаем Капленко состоится во вторник, 24 декабря, в 12:00, в Театре музыкальной комедии (центральный вход).

Анастасия Таначева