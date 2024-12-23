Власти Новороссийска пообещали оперативно убрать мертвых дельфинов с берега

В Новороссийске в районе пляжа Суджукская коса на побережье Южного района выбросило несколько мертвых дельфинов. В МЦУ города пообещали вывезти трупы животных сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Выброс восьми дельфинов-азовок в Новороссийске произошел вечером 22 декабря. В АНО «Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа"» оценивают произошедшее как «чрезвычайно тревожную ситуацию».

Власти напомнили, что прибрежная зона города находится под постоянным наблюдением для оперативного выявления подобных случаев и своевременного оказания помощи животным. Администрация города просит жителей сообщать о подобных фактах на телефоны «ЕДДС-Безопасный город»: 8 (861) 76-72-76 и 112.

Татьяна Ручкина