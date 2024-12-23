Акционер «Уфанета» не смог взыскать с гендиректора компенсацию морального вреда

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска совладельца АО «Уфанет» Артура Хазигалеева к гендиректору телеком-оператора Искандару Бахтиярову. Господин Хазигалеев просил обязать ответчика опровергнуть заявления, сделанные им в интервью радиостанции Business FM — Уфа и взыскать 1 руб. компенсации морального вреда, указывается в опубликованном на сайте суда решении. Нравственные страдания истец первоначально оценил в 100 млн руб., затем в уточненных требованиях уменьшил сумму до рубля.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в интервью радиостанции господин Бахтияров назвал уголовное дело, фигурантом которого стал предприниматель, «Божьей рукой», предотвратившей «разграбление "Уфанета"». По словам Искандара Бахтиярова, Артур Хазигалеев пытался лишить акций двух других акционеров — Марата Ахметшина и Марата Фаттахова, имеющих двойное гражданство.

Искандар Бахтияров с исковыми требованиями не согласился. В суде он заявил, что интервью предшествовало обращение Артура Хазигалеева к депутату Госдумы Александру Хинштейну. В нем совладелец компании указал, что предприятие, имеющее стратегическое значение, находится под иностранным контролем. Затем последовали «публикации Хинштейна в Telegram-канале и широкое освещение таких публикаций в СМИ», вызвавшие «большой резонанс среди клиентов и контрагентов АО "Уфанет", на что не мог обратить внимание Бахтияров и решил объяснить свое мнение об описываемых событиях», указывалось в возражении на иск.

Отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к мнению, что высказывания господина Бахтирова носили оценочный характер.

Венера Хисамова