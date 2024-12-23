Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акционер «Уфанета» не смог взыскать с гендиректора компенсацию морального вреда

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска совладельца АО «Уфанет» Артура Хазигалеева к гендиректору телеком-оператора Искандару Бахтиярову. Господин Хазигалеев просил обязать ответчика опровергнуть заявления, сделанные им в интервью радиостанции Business FM — Уфа и взыскать 1 руб. компенсации морального вреда, указывается в опубликованном на сайте суда решении. Нравственные страдания истец первоначально оценил в 100 млн руб., затем в уточненных требованиях уменьшил сумму до рубля.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в интервью радиостанции господин Бахтияров назвал уголовное дело, фигурантом которого стал предприниматель, «Божьей рукой», предотвратившей «разграбление "Уфанета"». По словам Искандара Бахтиярова, Артур Хазигалеев пытался лишить акций двух других акционеров — Марата Ахметшина и Марата Фаттахова, имеющих двойное гражданство.

Искандар Бахтияров с исковыми требованиями не согласился. В суде он заявил, что интервью предшествовало обращение Артура Хазигалеева к депутату Госдумы Александру Хинштейну. В нем совладелец компании указал, что предприятие, имеющее стратегическое значение, находится под иностранным контролем. Затем последовали «публикации Хинштейна в Telegram-канале и широкое освещение таких публикаций в СМИ», вызвавшие «большой резонанс среди клиентов и контрагентов АО "Уфанет", на что не мог обратить внимание Бахтияров и решил объяснить свое мнение об описываемых событиях», указывалось в возражении на иск.

Отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к мнению, что высказывания господина Бахтирова носили оценочный характер.

Венера Хисамова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...