Водоканал Ростова требует взыскать с колонии Батайска 1,6 млн рублей

АО «Водоканал Ростова-на-Дону» требует взыскать с исправительной колонии № 15 в Батайске 1,6 млн руб. за сброс сточных вод. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Водоканал требует средства за превышение норматива состава сбрасываемых сточных вод, вследствие чего было оказано негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 27 января 2025 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о требовании дочери экс-мэра Ростова признать законным открытие в ее отношении процедуры банкротства – реструктуризации долгов гражданина.

Ева Китаева