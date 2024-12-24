Сегодня день рождения у директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ее поздравляет заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тинатин Канделаки:

— Дорогая Маша, поздравляю тебя с днем рождения! Ты — настоящая русская женщина, которая держала и держит на своих плечах все: дом, семью и солдат, воевавших на фронтах. Героиня стихов и сказок, которую любят на Родине и не понимают враги. Им не понять, каково это: быть одной против всех. Быть лучом света и голосом правды, когда кажется, что тьма победит. 24 часа в сутки самоотверженно служить своему народу и помогать в самых тяжелых ситуациях, оставаясь при этом хрупкой и красивой женщиной: матерью, дочерью и женой. Так можешь только ты. Поэтому и в России, и по всему миру за тебя молятся и тобой восхищаются. Мария, очень тебя люблю. Желаю тебе здоровья и стойкости разума! Ты нужна нам на многие десятилетия.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»