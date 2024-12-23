Рейсы из Сибири в Сочи задерживают из-за непогоды

Непогода в Сибирском федеральном округе привела к массовым задержкам авиарейсов. В аэропорт Сочи самолеты прибудут с опозданием, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пассажиры ожидают вылета в условиях ухудшения погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В Норильске задержали рейсы авиакомпании «Нордстар» в Москву и Красноярск. Более 480 пассажиров, среди которых 34 ребенка, ожидают вылета.

В других городах Сибири ситуация аналогичная. В аэропорту Горно-Алтайска задержали рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь», а в Новокузнецке ожидают вылета свыше 400 пассажиров на рейсах «Редвингс», «Северный ветер» и «Аэрофлот». В Томске свыше 300 человек ждут отправления в Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о том, что температура в Западной Сибири может опускаться до минус 30-35 градусов. Эксперт объясняет это забросами холодных воздушных масс в тылу антициклона, который находится между азиатской частью страны и североамериканским континентом.

В то же время в Сочи коммунальные службы продолжают работу по устранению последствий непогоды. В Краснополянском поселковом округе задействовали 60 единиц техники и 59 рабочих для круглосуточной расчистки дорог от снега. Сейчас очищены улицы Ачишховская, Дубравная и Трудовой Славы, а также ведутся работы по расчистке тротуаров на улицах Заповедной и Защитников Кавказа.

Мария Удовик