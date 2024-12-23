Прокуратура добилась перерасчета зарплаты работникам ЖКХ в Аше

Благодаря принятым Ашинской городской прокуратурой мерам руководство МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» выплатило сотрудникам все необходимые надбавки, сообщает региональное надзорное ведомство.

Нарушения прокуратура выявила во время проверки. Выяснилось, что работникам предприятия неправильно рассчитывают зарплату, в том числе не начисляют уральский коэффициент. Также не все сотрудники подписывают расчетные листки. Прокурор внес представление об устранении нарушений руководителю МУПа. В результате работникам произведен соответствующий перерасчет, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Виталина Ярховска