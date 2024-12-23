В Челябинске суд продлил банкротство компании экс-депутата Олега Иванова

Арбитражный суд Челябинской области продлил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Альфастрой» бывшего депутата городской думы Олега Иванова еще на шесть месяцев. Соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Ирины Дубаревой было удовлетворено в конце прошлой недели. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Банкротство «Альфастроя» продлено до 20 июня 2025 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», конкурсное производство в отношении компании было открыто в декабре 2023 года. Основным кредитором является Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала более 800 млн руб. после доначисления по итогам проверки. «Альфастроем» владеет и руководит бывший депутат гордумы Челябинска Олег Иванов, обвиняемый по нескольким статьям УК РФ, в том числе об уклонении от уплаты налогов. Он находится под стражей. Господин Иванов также признан банкротом по его собственному заявлению.