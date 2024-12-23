В Демидовском сквере обновят освещение

В Ярославле в 2025 году в Демидовском сквере отремонтируют освещение. Запрос котировок объявлен на сайте zakupki.gov.ru.

Начальная цена определена в 4,5 млн руб. Заказчиком работ по ремонту освещения выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Отмечается, что новые светильники должны быть совместимы с уже используемыми. Гарантия на работы будет действовать в течение трех лет.

Работы подрядчик должен выполнить в апреле 2025 года. Выбрать подрядчика планируют 26 декабря. Напомним, что благоустраивали сквер еще в 2017 году.

Алла Чижова