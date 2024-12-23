Жителю Уфы вынесли приговор за схему «Ваш родственник попал в ДТП»

Калининский райсуд Уфы вынес приговор 20-летнему участнику мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Его признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что фигурант уголовного дела вступил в преступный сговор с неустановленными лицами в начале года. Они обзванивали пенсионеров, сообщая о ДТП, которые якобы спровоцировали их родственники. Подсудимый предлагал потерпевшим дать взятку сотрудникам правоохранительных органов для решения вопроса с правоохранительными органами и пострадавшими. По этой схеме он похитил у шести пенсионеров около 3,4 млн руб. Большую часть суммы отправил сообщникам, оставив себе 100 тыс. руб.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Венера Хисамова