Мэрия Челябинска организует круглосуточные дежурства на новогодние каникулы

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил своим заместителям и руководителям районов организовать круглосуточные дежурства на новогодние выходные. По его словам, каникул у них не будет. Об этом мэр сообщил на последнем в этом году аппаратном совещании в администрации 23 декабря.

По словам главы, организация круглосуточных дежурств касается не только управления жилищно-коммунального хозяйства и связанных с ним служб, но их всех остальных подразделений, где могут возникнуть «определенные риски». На каждый день должны быть назначены дежурные на каждом уровне, начиная от заместителей.

«По районам то же самое, уважаемые главы. У всех будут новогодние каникулы, у нас их нет. Мы работаем с вами ежедневно, поэтому все находимся на территории. У вас есть ответственные, но вы в первую очередь отвечаете. Чтобы потом сюрпризов не было, что кого-то в городе не окажется»,— поручил глава.

Пока новогодние выходные не начались, Алексей Лошкин поручил главам обратить особое внимание на уборку снега с тротуаров и пешеходных дорожек. По его словам, сейчас снег подтаял, но скоро прогнозируют похолодание, в результате передвигаться пешеходам будет небезопасно.

«Сейчас пользуйтесь ситуацией и зачищайте. Техника есть, подрядчики есть, средства выделяются. Работайте с этой задачей. Справляйтесь. Задача — зачиститься»,— сказал мэр.