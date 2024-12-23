BNP Paribas приобрел бизнес по управлению активами AXA за €5,1 млрд
Французские BNP Paribas и AXA объявили о подписании соглашения о долгосрочном сотрудничестве, по которому банк возьмет на себя все обязательства по управлению активами клиентов страховой компании.
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
В рамках сделки BNP выкупает AXA Investment Managers (AXA IM), а также берет на себя обязательства по долгосрочному инвестированию в этот бизнес. Сумма сделки с учетом выкупаемых акций AXA IM составила €5,1 млрд.
Как отмечается в пресс-релизе AXA, в случае закрытия сделки появится один из крупнейших фондов по управлению активами в Европе. Под управлением BNP Paribas после покупки AXA IM окажутся активы на сумму порядка €1,5 трлн. Стороны надеются закрыть сделку к середине 2025 года.
Подробнее о бизнесе BNP Paribas в РФ — в материале «Ъ» «Обрусевшее страхование».