Производство фильма про российских супергероев оценили в 1 млрд рублей

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила, что студия готовит «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC». По ее словам, производство одного фильма о российских супергероях будет стоить 1–1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлиана Слащева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юлиана Слащева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сегодня практически любой блокбастер, который претендует на кассовые сборы 1 млрд руб. и больше, стоит не меньше 1 млрд руб. в производстве. С учетом инфляции и из расчета на шесть фильмов мы ориентируемся на 1–1,2 млрд руб. на фильм»,— сказала Юлиана Слащева в интервью РБК. Она подчеркнула, что без господдержки фильмы не смогут окупить себя.

Глава «Союзмультфильма» уточнила, что всего должно выйти шесть фильмов про российских супергероев. Два из них находятся в разработке, первый выйдет на экраны в 2026 году.

Производство франшизы на основе вселенной российских супергероев «Союзмультфильм» анонсировал в июне. Тогда студия уточняла, что проект разрабатывают совместно с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Среди супергероев можно будет узнать российских ученых, а также фольклорные и анимационные образы, добавлял «Союзмультфильм».

О ситуации в киноиндустрии — в материале «Ъ» «Зрители насиделись».