Главный ледовый горок в Челябинске откроется 27 декабря

В Челябинске ледовый городок на площади Революции торжественно откроют 27 декабря. Об этом сообщил вице-мэр города по социальным вопросам Сергей Авдеев на аппаратном совещании в администрации 23 декабря.

В этом году городок посвящен «Острову сокровищ». Здесь построят шесть горок, в том числе две для подростков и взрослых, три лабиринта, фигуры героев известного советского одноименного мультфильма и скульптурные композиции, изображающие водопад, джунгли, островитян и морское чудовище Кракена.

Стоимость контракта на возведение городка на площади Революции в этом году составляет 19,4 млн руб. Подрядчиком, как и предыдущие несколько лет, является екатеринбургское ООО «Уральский лед».