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В Уфе 29 декабря закроют движение по Восточному выезду

В Уфе 29 декабря с 01:00 до 06:00 закроют движение по Восточному выезду. «Все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка будут перекрыты»,— сообщили в пресс-службе регионального минтранса. Ограничение связано с монтажом оборудования.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики, соединяет город с трассой М-5 «Урал». Его открыли в марте этого года. Объект включает в себя автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Проект реализован по концессионному соглашению сроком на 25 лет. Подрядчик выступило ООО «Лимакмаращавтодороги».

Венера Хисамова

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