Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинское УФАС возбудило дело из-за звуковой рекламы верхней одежды

Челябинское УФАС России возбудило дело по звуковой рекламе распродажи верхней одежды, распространявшейся в Курчатовском районе регионального центра, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Заявление о распространении на улице Молодогвардейцев, 32/2 подала челябинка. Рекламу было слышно через рупор, привязанный к дереву возле торгового павильона. Ведомство установило, что оборудование разместило физическое лицо. Заседание комиссии по рассмотрению антимонопольного дела назначено на 16 января.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...