Челябинское УФАС возбудило дело из-за звуковой рекламы верхней одежды

Челябинское УФАС России возбудило дело по звуковой рекламе распродажи верхней одежды, распространявшейся в Курчатовском районе регионального центра, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Заявление о распространении на улице Молодогвардейцев, 32/2 подала челябинка. Рекламу было слышно через рупор, привязанный к дереву возле торгового павильона. Ведомство установило, что оборудование разместило физическое лицо. Заседание комиссии по рассмотрению антимонопольного дела назначено на 16 января.

Виталина Ярховска