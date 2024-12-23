Житель Кубани получил штрафов на 2 млн рублей после продажи авто

Житель Кропоткина получил почти 2 тыс. штрафов на сумму 1,98 млн руб. после продажи иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Долг образовался из-за новой владелицы Honda, не перерегистрировавшей транспорт на свое имя. Жительница Московской области продолжила ездить на автомобиле, нарушая ПДД, в результате чего все штрафы оформлялись на предыдущего хозяина иномарки.

Штрафы поступили в службу судебных приставов, после чего автомобиль был объявлен в розыск. Транспорт обнаружили и арестовали в Солнечногорске Московской области.

Сейчас иномарка проходит процедуру оценки для дальнейшей продажи. Новая владелица, отказавшись от оплаты штрафов, лишилась автомобиля.

Нурий Бзасежев