В Челябинской области доходы жителей увеличились на 20%

Денежные доходы жителей Челябинской области увеличились на 20% за десять месяцев 2024 года. Основным источником стала заработная плата, которая увеличилась в условиях дефицита кадров, сообщает пресс-служба Банка России.

Оборот розничной торговли за десять месяцев в регионе вырос на 12%, а выручка в сфере общественного питания — на 11% относительно аналогичного периода 2023-го.

«Рост доходов и повышенные процентные ставки по депозитам позволили жителям региона активно открывать и пополнять срочные вклады»,— отметили в пресс-службе Банка России.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным Челябинскстата, реальные денежные доходы (скорректированные на инфляцию) в январе-сентябре увеличились на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реальные располагаемые (за вычетом обязательных платежей и с учетом инфляции) — на 11,3%.