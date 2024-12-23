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На заседание Совета по культуре при главе Башкирии потрачено более 2 млн рублей

Башгосфилармония заплатила подрядчикам более 2,2 млн руб. за проведение заседания Совета по вопросам развития культуры и искусства при главе Башкирии. Информация о подрядчиках и источниках финансирования на сайте госзакупок не публикуется. Всего филармония заключила три договора.

Самая дорогая закупка — мужской национальный костюм для кураиста. 22 комплекта товара обошлись в сумму около 1,1 млн руб. В комплект входили рубашка, жилет и брюки.

За услуги по организации заседания Башгосфилармония заплатила 696,9 тыс руб., а за культурную программу — 459,3 тыс. руб.

Заседание Совета по вопросам развития культуры и искусства состоялось 21 декабря на площадке уфимского межвузовского кампуса.

Идэль Гумеров

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