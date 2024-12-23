СКР: в Уфе подростку за поджог машины судьи обещали 200 тысяч рублей

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы управления СКР по Башкирии предъявил 16-летнему подростку обвинение в поджоге Toyota RAV4 судьи Кировского райсуда города Розы Булатовой (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Преступление было совершено 18 декабря в микрорайоне Сипайлово.

«По версии следствия, обвиняемый, вступив в сговор с неустановленным лицом посредством мессенджера Telegram, согласился за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. руб. поджечь автомобиль, на который указал заказчик»,— сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Личность соучастника преступления устанавливается.

Как сообщал «Ъ-Уфа», обвиняемый — бывший первокурсник Уфимского топливно-энергетического колледжа — арестован Советским райсудом Уфы на два месяца. Он будет содержаться в СИЗО №1.

Венера Хисамова