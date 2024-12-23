На заправках «Башнефть» подорожали все виды топлива
На автозаправочных станциях ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») выросли цены на все виды топлива. По данным сайта компании, впервые с середины октября подорожал бензин АИ-100 — цена за литр увеличилась на 70 коп., до 80,15 руб. Остальные марки подорожали на 20 коп.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
АИ-95 и АИ-95 «Евро 6» реализуются в розницу за 57,1 руб. за литр, ATUM-95 и ATUM-95 «Евро 6» — за 58,15 руб.
Литр АИ-92 с 22 декабря стоит 53,45 руб., ATUM-95 — 54,55 руб.
Зимнее дизельное топливо подорожало на 40 коп., до 67 руб., с начала декабря рост цены составил 90 коп.