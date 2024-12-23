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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России

Крупнейший в Италии банк Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков, пишут «Ведомости». Кредитная организация изменит условия обслуживания корреспондентского счета своей российской «дочки» с 15 января 2025 года.

Intesa Sanpaolo уведомил своих клиентов и контрагентов о прекращении приема платежей в евро из России. Представители банка подтвердили принятие такого решения.

В сообщении итальянского банка говорится, что платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo, в его «дочках», а также в кредитных организациях, расположенных на территории Италии. «Просим учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении»,— указано в материале для клиентов банка.

Управляющий партнер юрфирмы O2 Consulting Ольга Сорокина сказала «Ведомостям», что решение в первую очередь затронет российских корпоративных клиентов, которые использовали местную «дочку» банка для расчетов в евро за пределами Италии. По ее словам, это компании из секторов услуг и промышленного производства. Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев добавил, что корсчета в российском отделении Intesa Sanpaolo имеет порядка 15 российских банков.

О санкциях против российской финансовой инфраструктуры — в материале «Ъ» «Удар пришелся по расчетам».

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