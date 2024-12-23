Спрос на новогоднюю аренду домов в Сочи увеличился на 192%

Бронирование загородных домов в Сочи на новогодние праздники (29 декабря 2024 года — 8 января 2025 года) выросло на 192% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу «Авито Путешествий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суточная аренда загородного дома в Сочи в среднем стоит 18,5 тыс. руб., квартиры — 6,9 тыс. Количество предложений на рынке курортного города увеличилось в два раза.

В Краснодаре спрос на аренду домов в праздничный период вырос на 135%. Суточный наем загородного дома обойдется в 22,8 тыс. руб., квартиры — 4,2 тыс. Объем предложений жилья для краткосрочной аренды в краевой столице также вырос вдвое.

Аналитики платформы отмечают, что арендаторы при выборе жилья в первую очередь оценивают расположение и транспортную доступность (43% опрошенных), возможность размещения с детьми или животными (34%), количество спальных мест (32%) и стоимость на одного гостя (31%). Важными факторами также являются окружающая инфраструктура и дополнительные удобства — музыкальное оборудование, проектор, мангальная зона, бассейн и баня.

Вячеслав Рыжков