Символику Ярославской области разместили на ракете Роскосмоса

Готовится к запуску ракета-носитель «Союз-2.1б», на борту которой размещен слоган «Ярославская область – сердце Вселенной» и символика региона. Ракета выведет на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №5, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Запуск запланирован на 25 декабря в 10:45:42. Михаил Евраев отметил, что это большая честь для региона и признание его роли в развитии отечественной космонавтики. Ярославская область известна своими выдающимися личностями, включая космонавтов Валентину Терешкову, Валерия Токарева и Алексея Овчинина, который сейчас совершает свой третий полет на Международной космической станции. Вклад в развитие космонавтики вносят также ярославские предприятия, такие как Ярославский радиозавод.

Запуск ракеты посвящен 1015-летию города Ярославля, которое будет отмечаться в 2025 году. Михаил Евраев поблагодарил госкорпорацию «Роскосмос» за поддержку. Трансляция запуска будет доступна на сайтах и в социальных сетях «Роскосмоса» и официальном паблике правительства Ярославской области, а также на личной странице губернатора во «ВКонтакте».

Антон Голицын