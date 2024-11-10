Вылет в Египет из Екатеринбурга задержали на десять часов из-за замены самолета

Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Хургаду (Египет). По данным прокуратуры, рейс U6-1839 должен был вылететь из аэропорта Кольцово в 4:25, но из-за замены воздушного судна планируемое время вылета сейчас 15:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения требований законодательства о безопасности полетов»,– прокомментировали в прокуратуре.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, из Екатеринбурга задерживаются несколько рейсов в Москву. На фоне массированной атаки беспилотников на подлете к Москве сегодня утром, ввели ограничения в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Они не отправляют и не принимают авиарейсы.