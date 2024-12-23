В Казани пожарные помогли 90-летней женщине выбраться из пятиметровой ямы
В Казани пожарные МЧС России помогли 90-летней пенсионерке выбраться из ямы глубиной около пяти метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Казани пожарные помогли 90-летней женщине выбраться из пятиметровой ямы
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
90-летняя жительница поселка Юдино упала в подвал многоэтажки. Жильцы дома не смогли самостоятельно помочь женщине выбраться из ямы глубиной в пять метров.
Спасатели МЧС России с помощью альпинистского снаряжения и жестких носилок вытащили пенсионерку и передали врачам.