В Казани пожарные МЧС России помогли 90-летней пенсионерке выбраться из ямы глубиной около пяти метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани пожарные помогли 90-летней женщине выбраться из пятиметровой ямы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани пожарные помогли 90-летней женщине выбраться из пятиметровой ямы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

90-летняя жительница поселка Юдино упала в подвал многоэтажки. Жильцы дома не смогли самостоятельно помочь женщине выбраться из ямы глубиной в пять метров.

Спасатели МЧС России с помощью альпинистского снаряжения и жестких носилок вытащили пенсионерку и передали врачам.

Диана Соловьёва