Часть Советского района Ростова осталась без света из-за аварии

В Ростове произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ около 7 утра 23 декабря, сообщает компания «Донэнерго» в своем Telegram-канале. По этой причине в Советском районе частично ограничена подача электроснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Свет отключен в домах, расположенных по ул. Малиновского, ул. Еременко, ул. Доватора, ул. Лесная, ул. Семипалатинская, ул. Линейная, ул. Дарвина, ул. Лобачевского, ул. Маршальская, ул. Мадояна, ул. Песчанокопская, ул. Пархоменко, ул. Павлова, а также ул. Попова.

В компании пообещали восстановить электроснабжение в течение трех часов.

Как писал «Ъ-Ростов» в донской столице пройдут массовые отключения света с 23 по 27 декабря. Элекснобжения частично ограничат в Первомайском и Пролетарском районах города, а также центре.

Анастасия Казуков