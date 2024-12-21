Массовые отключения света проведут в Ростове с 23 декабря
В донской столице пройдут отключения электричества с 23 по 27 декабря. График и список адресов опубликовала компания «Донэнерго» на сайте.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Под отключения в основном попадают Первомайский и Пролетарский районы города, а также центр.
Причиной временный неудобств станут плановые работы по профилактике оборудования для того, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
Работы будут вестись утром и в дневные часы.