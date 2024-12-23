В зоне СВО пропал без вести боец из Ростовской области

29-летний боец из Ростовской области Александр Фадеев пропал без вести в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Donday.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Фадеев отправился на СВО в качестве добровольца в 2022 году. Он был определен в воинскую часть №29325 в поселке Персиановка, проходил службу в 102-й мотострелковой бригаде.

3 ноября он сообщил близким, что отправляется на боевое задание. После этого связь с ним прервалась. 11 ноября его внесли в список пропавших без вести.

У бойца высокий рост, темные волосы и есть татуировки.

Ранее в зоне специальной военной операции погиб 30-летний младший сержант из Ростовской области Сергей Сафаров.Он получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.

Анастасия Казуков