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В ходе СВО погиб младший сержант из Ростовской области

В зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб 30-летний младший сержант из Ростовской области Сергей Сафаров. Об этом сообщает портал donday.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Погибший родился в Сальске. Там он вырос и окончил школу. В конце сентября 2022 года его мобилизовали. В зоне СВО младший сержант служил в ДНР под позывным «Чайка».

В сентябре текущего года Сергей Сафаров перестал выходить на связь с близкими. Позже его родственникам сообщили, что он получил смертельное ранение при выполнении боевого задания 15 сентября.

Бойа посмотрено представили к ордену Мужества.

Анастасия Казуков

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