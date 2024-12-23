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Коммерсантъ FM
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Отправку восьми рейсов из Пулково задержали из-за ложного минирования

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге накануне вечером задержали несколько рейсов из-за поступившего правоохранителям сигнала о минировании. Информация оказалась ложной, сообщил ТАСС. По данным агентства, в период с 23:30 до 00:00 мск администрация воздушной гавани распорядилась приостановить восемь вылетов, один из которых — рейс в Москву — отменили.

Правоохранительные органы рассказали агентству, что для проверки этих сведений задействовали оперативно-следственную группу с кинологом. В ходе досмотра опасных предметов не обнаружено.

Вечером 22 декабря в местных Telegam-каналах со ссылкой на очевидцев распространили данные, что пассажиров не выпускали из самолетов, а некоторых желающих улететь в аэропорту проинформировали, что посадка на борт не осуществляется. Источник RT подтвердил информацию о ложном минировании, в связи с чем меры безопасности были усилены. По его словам, сейчас ситуация нормализуется.

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