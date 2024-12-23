Гурманские будни

В 2024 году российские рестораторы сделали решительный шаг на Ближний Восток, открыв рестораны в мегаполисах региона. Эти заведения не только продвигают российскую гастрономическую культуру, но и представляют собой смелые эксперименты, сочетающие восточные традиции с авторскими концепциями. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых ярких новых проектах.

Loona: итальянская гастрономия с авторским подходом в сердце Дубая

Ресторан Loona от известного московского трио Ava team — Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева — открылся в Дубае в октябре. Основной концепции Loona является переосмысление традиционной итальянской кухни, а секретом успеха — сочетание классики и новаторства.

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Например, паста, приготовленная вручную с органическими желтками, и пицца без привычного теста, но с оригинальными основами, такими как миндаль и цветная капуста. Шефы Лосев и Истомин создают каждый рецепт как дань культуре и традициям Италии, но с учетом современных гастрономических трендов и своими придумками. В меню Loona в Дубае также множество традиционных русских блюд — каша, сырники, блины и яйца в авторской интерпретации. К Новому году здесь разработали специальное русское меню с блюдами вроде оливье с красной рыбой и икрой. Но в центре внимания остается Италия: паста качо-э-пепе, осьминог в сицилийском стиле и уже ставшие почти легендами авторские пиццы от Лосева и Истомина.

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Концепция ресторана также отражается в интерьере Loona. Дизайн сочетает в себе природные элементы — камень, дерево, мрамор, создавая атмосферу сдержанной элегантности. Пространство легко адаптируется под любое событие, от семейного ужина до шумной вечеринки с друзьями. Ресторан вмещает до 120 гостей, с зонами как внутри, так и на террасах. Если вы пока не собираетесь в Дубай, то эти гастрономические изыски можно попробовать в московском ресторане Loona.

Mohammed bin Rashid Boulevard, Dubai Ежедневно, с 08:00 до 01:00

Sakhalin Dubai: объединяя культуры

Sakhalin Dubai, проект Бориса Зарькова и его White Rabbit Family, сразу заявляет о себе как о месте, где каждый элемент, от интерьера до меню, создан с умом и вниманием к деталям. Расположенный на пляжном курорте J1 Beach, ресторан предоставляет возможность наслаждаться современной гастрономией в комфортной и расслабленной атмосфере.

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Интерьер сочетает космополитичный стиль с элементами минимализма, создавая пространство, которое идеально вписывается в динамичную атмосферу города. Шеф-повар проекта Владимир Мухин стал «архитектором» меню, привнеся в него свои лучшие гастрономические решения. Мухин, имеющий в своем послужном списке звезды «Мишлен» и престижные международные награды, создает блюда, которые идеально балансируют на грани традиций и авторских интерпретаций. В его кулинарной философии чувствуется уважение к местным продуктам и стремление раскрыть потенциал разных кухонь мира. В местном меню есть многое: от карпаччо из сибаса с соусом юдзу до суши с вагю и икрой морского ежа, а также традиционные для России блюда, например, окрошка с языком или салат «Сахалин» с камчатским крабом.

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Проект Sakhalin не ограничивается Дубаем. Он уже открыл двери в Бодруме и Стамбуле (не говоря про Москву) и продолжает задавать высокую планку гастрономической культуры, привлекая внимание не только туристов, но и местных жителей.

J1 Beach, Jumeirah 1, Dubai Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Novikov Beach Club на берегу Персидского залива

Имя ресторатора Аркадия Новикова для многих стало синонимом не только гастрономического мастерства, но и безупречного стиля. Вдохновленный своей любовью к качественным деликатесным продуктам и стабильно хорошему сервису, он продолжает расширять географию.

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Уже хорошо известный на международной гастрономической арене бренд Novikov открыл ресторан Novikov Beach Club в центре катарской Дохи, в культурном комплексе Cultural Village. В светлое время суток Novikov Beach Club — это место для расслабления. Удобные шезлонги, коктейли под шум волн и местные пейзажи усиливают ощущение покоя и безмятежности. С наступлением вечера место преображается: живая музыка и диджеи создают динамичную атмосферу, а обширная витрина с деликатесными морепродуктами добавляет колорит. Меню — гастрономический калейдоскоп. Здесь можно найти блюда разных кухонь: от японской и итальянской до французской, русской и американской.

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В центре внимания — деликатесные продукты. Стартеры — тартары и сашими из сырой рыбы, фирменный салат с уткой в стиле Novikov, фуа-гра или крабовые блюда, а также роллы с черной треской, которые стали визитной карточкой ресторана. В разделах меню также мясо на гриле, вок, хенд-роллы и пр.

The St Regis Doha, P. O. Box 14435 West Bay, Doha вс-чт, с 16:00 до 02:00 пт-сб, с 12:00 до 02:00

Ольга Карпова