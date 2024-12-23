Максим Решетников допустил существование 2–3 автозаводов с высокой локализацией

В российском автопроме со временем вместо большого числа профильных заводов могут появиться не более двух или трех крупных предприятий, которые будут отличаться конкурентоспособностью, рентабельностью и высокой локализацией. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников в интервью журналу «Эксперт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, для поддержания рентабельности рынку необходима конкуренция, и зацикливать отечественный рынок только на российских технологиях не всегда целесообразно. Господин Решетников в этой связи обратил внимание на смену состава поставщиков и появление большого количества китайской продукции.

«Не следует думать, что у нас нет других рынков, кроме российского. Да, западные рынки для нас закрыты. Но есть ведь быстрорастущие экономики <...> Страны Африки, Индия, Иран, арабский мир. Чем быстрее они развиваются, тем больше нашей продукции будут потреблять. Это не только ресурсы, но и продовольствие, машиностроение, химия»,— перечислил глава Минэкономики.