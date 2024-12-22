«Локомотив» победил ХК «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» одержал победу в домашнем матче КХЛ против «Сочи». Игра завершилась счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Счет в Ярославле открыли хозяева на 14-ой минуте: с передачи Максима Шалунова забил Максим Березкин. Во втором периоде соперники сначала обменялись шайбами с разницей в минуту: отличились Степан Никулин («Локомотив») и Артур Тянулин («Сочи»). А затем нападающий железнодорожников Александр Радулов сделал счет 3:1, поразив ворота ХК «Сочи». В третьем период никто не забил.

25 декабря «Локомотив» сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 30 матчах и проиграли в 9. На счету команды 62 очка.