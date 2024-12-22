Гумпомощь на окраине Пролетарска оставили сами военные — глава района Апольский

Глава администрации Песчанокопского района Игорь Апольский раскрыл подробности инцидента в Пролетарске, жители которого обнаружили выброшенные коробки с гуманитарной помощью для военнослужащих. Посылки на окраине населенного пункта оставили сами бойцы — сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Наша неделя Пролетарск» Фото: Telegram-канал «Наша неделя Пролетарск»

В телефонном режиме военные рассказали господину Апольскому, что в местах их дислокации ожидалась проверка. Опасаясь замечаний со стороны руководства, они сами вывезли полученные продукты питания за город. Глава района пообещал принять меры для того, чтобы в будущем подобное не повторялось.

Игорь Апольский раскрыл и предысторию случившегося: в местное отделение волонтерского движения «Мы вместе» с просьбой о помощи в сентябре обратился один из жителей села Песчанокопское — военнослужащий, охранявший нефтебазу в Пролетарске. Добровольцы, в том числе воспитанники детских садов и учащиеся школ, собрали груз и передали его бойцам.

Дмитрий Ковалевский