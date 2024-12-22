Молодой водитель разбился в смертельном ДТП в Шахтах

В результате столкновения двух отечественных авто на ул. Дачной в Шахтах несколько часов назад погиб 18-летний водитель «ВАЗ-2114». Подробности ДТП сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ-2110». Предполагаемый виновник аварии скончался на месте, второго автомобилиста 2004 года рождения госпитализировали с травмами. Полицейские устанавливают детали случившегося.

Напомним, накануне в смертельном ТП на трассе Ростов — Ставрополь погибли отец и его 14-летний сын. Причиной столкновения также стал выезд «на встречку».

Дмитрий Ковалевский