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Путин: противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань

Президент России Владимир Путин заявил, что после атак беспилотников на Казань противник пожалеет о том, что пытается сделать в России и столкнется с большими разрушениями. Об этом глава РФ рассказал раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — рассказал Владимир Путин.

Президент России также выразил уверенность, что Татарстану получится устранить все разрушения, нанесенные в результате атаки БПЛА.

Вчера Владимир Путин поговорил по телефону с Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань.

Минобороны РФ сообщило, что в небе над столицей Татарстана ликвидировали шесть БПЛА.

Диана Соловьёва

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