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Путин поговорил по телефону с Миннихановым после атаки БПЛА на Казань

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии Министерства обороны.

Сегодня Казань подверглась атаке беспилотников: шесть из восьми ударов пришлись на жилые масивы. Удары были зафиксированы в жилых комплексах «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в пятиэтажном доме на улице Клары Цеткин.

Анар Зейналов

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