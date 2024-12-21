Путин поговорил по телефону с Миннихановым после атаки БПЛА на Казань

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии Министерства обороны.

Сегодня Казань подверглась атаке беспилотников: шесть из восьми ударов пришлись на жилые масивы. Удары были зафиксированы в жилых комплексах «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в пятиэтажном доме на улице Клары Цеткин.

Анар Зейналов