На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП с большегрузом два человека погибли

На 473-м километре федеральной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области в ДТП погибли два человека. Как сообщили в тюменской Госавтоинспекции, по предварительным данным, автомобиль «Киа Спортейдж» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем «Вольво».

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36-летняя водитель иномарки и 39-летняя пассажирка (жительницы Сургута), скончались. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП прокуратурой района организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.