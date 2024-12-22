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Два ярославских ОКН вошли в госпрограмму льготного кредитования

Дом Зиминых с флигелем в Угличе (Советская пл., 3, 4) и хозяйственный флигель с каретником городской усадьбы Полушкина в Ярославле (Советская, 3а) вошли в список 24 объектов культурного наследия (ОКН), владельцы которых смогут получить льготные кредиты на восстановление памятников. Об этом сообщает портал «Хранители наследия».

Дом Зиминых в Угличе

Дом Зиминых в Угличе

Фото: Зоя Голицына

Дом Зиминых в Угличе

Фото: Зоя Голицына

Как сообщили в правительстве Ярославской области, регион попал в список восьми субъектов Федерации, в которых будет опробована предложенная АО «ДОМ.РФ» и Минкультуры России схема выдачи льготных кредитов. Владельцы попавших в список ОКН смогут получить кредит под 7% годовых с условием восстановления объекта не более чем за 8,5 лет.

Как следует из данных портала ДОМ.РФ, два ярославских объекта находятся в неудовлетворительном состоянии, сейчас идет подготовка к торгам. Оба памятника имеют федеральное значение.

Антон Голицын

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