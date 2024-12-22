Два ярославских ОКН вошли в госпрограмму льготного кредитования

Дом Зиминых с флигелем в Угличе (Советская пл., 3, 4) и хозяйственный флигель с каретником городской усадьбы Полушкина в Ярославле (Советская, 3а) вошли в список 24 объектов культурного наследия (ОКН), владельцы которых смогут получить льготные кредиты на восстановление памятников. Об этом сообщает портал «Хранители наследия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Зиминых в Угличе

Фото: Зоя Голицына Дом Зиминых в Угличе

Фото: Зоя Голицына

Как сообщили в правительстве Ярославской области, регион попал в список восьми субъектов Федерации, в которых будет опробована предложенная АО «ДОМ.РФ» и Минкультуры России схема выдачи льготных кредитов. Владельцы попавших в список ОКН смогут получить кредит под 7% годовых с условием восстановления объекта не более чем за 8,5 лет.

Как следует из данных портала ДОМ.РФ, два ярославских объекта находятся в неудовлетворительном состоянии, сейчас идет подготовка к торгам. Оба памятника имеют федеральное значение.

Антон Голицын