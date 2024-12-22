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На запустившего фейерверк в банке ростовчанина завели дело о хулиганстве

Запустивший фейерверк в отделении ростовского Сбербанка пенсионер стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. В пресс-службе ГУ МВД по региону объяснили, что не стали квалифицировать его поступок как теракт в связи с возрастом — подозреваемому 84 года.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В результате произошедшего 20 декабря инцидента никто не пострадал. Задержанный действовал по инструкции мошенников. Однако даже с учетом выбора более мягкой статьи (ч. 2 ст. 213 УК РФ) ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В ведомстве напомнили о том, что в стране в последние дни участились поджоги и нападения на кредитные организации и служебные автомобили полиции. Как правило, граждане идут на преступление по указанию аферистов. Такие действия рассматриваются Следственным комитетом как террористические акты — исполнителям грозит до 20 лет заключения.

Дмитрий Ковалевский

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