Ухудшение погоды прогнозируют в Сочи

На территории Сочи с вечера 22 декабря, а также ночью и в утренние часы 23 декабря прогнозируют ухудшение погоды. Также непогода ожидается на федеральной территории Сириус, предупредили в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют сильный дождь и грозу. Службы Сочи по поручению главы курорта Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб.

Горожанам и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае возникновения ЧС нужно звонить по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что на трассе А-147 Джубга – Сочи в районе санатория имени Семашко сошел оползень. Его ликвидируют шесть человек и четыре единицы техники.

Вячеслав Рыжков