Песков рассказал, что Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике

Президент Владимир Путин может «запланировать все что угодно» на новогодние праздники, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам господина Пескова, у главы государства уже есть определенные планы, однако он планирует работать в праздники.

«Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации — это невозможно. Будет рабочий график»,— рассказал пресс-секретарь «РИА Новости».

В новогодние праздники 2023/24 года Владимир Путин провел несколько встреч. 1 января он выступил в военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского. И в тот же день пообщался с участниками специальной военной операции (СВО) в своей резиденции в Ново-Огареве. 7 января президент встретился с семьями Героев России, погибших в ходе СВО.