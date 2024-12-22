Проверку по факту нападения собак на жителей Новошахтинска проконтролирует СК
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту нападения собак на жителей Новошахтинска. Жертвами бездомных животных стали пенсионерка и школьник — информирует пресс-служба ведомства.
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На несовершеннолетнего агрессивные собаки набросились вблизи спорткосплекса и порвали ему одежду. Возле образовательного учреждения то же самое произошло с пожилой женщиной. По данным Следкома, власти города не принимают мер по отлову животных.