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Проверку по факту нападения собак на жителей Новошахтинска проконтролирует СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту нападения собак на жителей Новошахтинска. Жертвами бездомных животных стали пенсионерка и школьник — информирует пресс-служба ведомства.

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Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

На несовершеннолетнего агрессивные собаки набросились вблизи спорткосплекса и порвали ему одежду. Возле образовательного учреждения то же самое произошло с пожилой женщиной. По данным Следкома, власти города не принимают мер по отлову животных.

Дмитрий Ковалевский

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