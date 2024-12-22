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В центре Екатеринбурге прошел забег полуголых Дедов Морозов и Снегурочек

В центре Екатеринбурга 21 декабря провели предновогодний забег Дедов Морозов и Снегурочек, который ежегодной организовывает Федерация зимнего плавания Свердловской области.

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Фото: Федерация зимнего плавания Свердловской области / vk.com

Фото: Федерация зимнего плавания Свердловской области / vk.com

Фото: Федерация зимнего плавания Свердловской области / vk.com

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Фото: Федерация зимнего плавания Свердловской области / vk.com

Фото: Федерация зимнего плавания Свердловской области / vk.com

Фото: Федерация зимнего плавания Свердловской области / vk.com

По данным организаторов, забег приурочен к всероссийской акции «Закаленная Россия - Сильная страна». Участники стартовали от комплекса «Сандуны Урал», общая продолжительность маршрута составила около 4 км.

Для участия необходимо было соблюдать дресс-код: у мужчин должны были быть элементы одежды, напоминающие костюм Деда Мороза, например, красные шорты, красные колпаки. А у женщин – снегурочек (голубые юбки, голубые колпаки, белые футболки). Многие закаленные мужчины бежали с обнаженными торсами.

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