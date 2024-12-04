Завод «Юг Руси» заключил допсоглашение по кредиту на 28,5 млрд рублей

ООО «Маслоэкстракционный завод “Юг Руси”» (ООО «МЭЗ “Юг Руси”») сообщает о подписании дополнительного соглашения по кредитному договору от 4 декабря 2023 года на сумму 28,5 млрд руб. Соглашение действует до 29 декабря 2026 года, говорится в сообщении, опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

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В сообщении, согласно постановлению правительства РФ, не раскрывается кредитная организации, предоставившая МЭЗ «Юг Руси» многомиллиардный заем. Указано только, что размер сделки составляет 33,82% от стоимости активов эмитента, определенной по данным его консолидированной финансовой отчетности. Так, на 30 июня 2024 года размер активов ООО «МЭЗ “Юг Руси”» составляет почти 84,3 млрд руб.

Поручителями по допсоглашению к кредитному договору выступили подконтрольное «Югу Руси» — ООО «Юг Руси - Золотая семечка» и ООО «Золотая семечка», которые обязуются отвечать за обязательства головной компании.

По данным «СПАРК-ИНтерфакс», ООО «МЭЗ “Юг Руси”» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2000 году. Основной профиль общества — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Уставный капитал — 1,95 млн руб. Генеральным директором и бенефициаром общества значится Камиль Музафаров. Выручка компании за 2023 год составила 78,2 млрд руб., чистая прибыль — 3,9 млрд руб. Долгосрочные обязательства организации на конец минувшего года составляли 45,7 млрд руб. Головной компанией ООО «МЭЗ “Юг Руси”» является ООО «Юг Руси», показавшее в прошлом году убытки 76,5 млн руб. Господин Музафаров является также бенефициаром ООО «Базковский элеватор», ООО «БКХП», ООО «Золотая семечка», ООО «Лабинский МЭЗ» (Краснодарский край), ООО «МЭЗ “Аннинский”» (Воронежская область), ООО «Уразовский элеватор» (Белгородская область) и еще десятка компаний, связанных с переработкой агропродукции, расположенных на территории Юга и Черноземья.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в октябре этого года «Юг Руси» сообщил о выкупе двух выпусков облигаций за 45,65 млрд руб. Покупателем выступил входящее в состав группы компаний ООО «Маслоэкстракционный завод “Юг Руси”», поручителями — ООО «Юг Руси», ООО «Золотая семечка» и ООО «Юг Руси — Золотая семечка». Облигации, ставшие предметом сделки, были размещены эмитентом по открытой подписке в июле этого года.

Дмитрий Михеенко