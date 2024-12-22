В Советском районе Казани поступило 56 звонков на горячую линию после атак БПЛА

В Советском районе Казани на телефон горячей линии поступило 56 звонков после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава района Роман Фатхутдинов на эфире оперативного штаба.

Жители Казани обращались на горячую линии по вопросам размещения и доступа в квартиры.

Роман Фатхутдинов рассказал, что специалисты администрации круглосуточно находятся на связи с казанцами и оперативно отвечают на поступающие вопросы. Глава Советского района отметил, что на горячую линию обращалось большое количество местных жителей с желанием помочь.

Вчера в Казани открыли горячие линии для жителей жилых комплексов «Лазурные небеса», «Манхэттен» и эвакуированного дома на улице Клары Цеткин после атак беспилотников.

Диана Соловьёва